الجيش اليمني يحرز تقدما جديدا في ميدي - صحيفة صدى الالكترونية

الجيش اليمني يحرز تقدما جديدا في ميدي
أحرزت قوات الجيش اليمني، تقدمًا جديدًا في مدينة ميدي التابعة لمحافظة حجة شمال اليمن.
وأفاد مصدر عسكري يمني، بأن قوات الجيش تمكنت وبإسناد من قوات التحالف العربي من الدخول إلى جنوبي وغربي المدينة في حين تكثف الفرق الهندسية من عمليات نزع وتفجير حقول الألغام والمتفجرات التي زرعتها الميليشيا في المباني والأحياء السكنية.
ونقل موقع ” 26 سبتمبر ” التابع للقوات المسلحة اليمنية، عن المصدر قوله إن التوغل الجديد في الأحياء الجنوبية والغربية لمدينة ميدي جاء بعد أن سيطر الجيش على عدد من الأحياء الشرقية للمدينة، مؤكدًا أن استكمال تطهير بقية الأحياء في المدينة باتت مسألة وقت.
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