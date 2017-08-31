الجيش اليمني يحرز تقدما جديدا في ميدي - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أحرزت قوات الجيش اليمني، تقدمًا جديدًا في مدينة ميدي التابعة لمحافظة حجة شمال اليمن.‏

وأفاد مصدر عسكري يمني، بأن قوات الجيش تمكنت وبإسناد من قوات التحالف العربي من ‏الدخول إلى جنوبي وغربي المدينة في حين تكثف الفرق الهندسية من عمليات نزع وتفجير ‏حقول الألغام والمتفجرات التي زرعتها الميليشيا في المباني والأحياء السكنية.‏

ونقل موقع ” 26 سبتمبر ” التابع للقوات المسلحة اليمنية، عن المصدر قوله إن ‏التوغل الجديد في الأحياء الجنوبية والغربية لمدينة ميدي جاء بعد أن سيطر الجيش على عدد ‏من الأحياء الشرقية للمدينة، مؤكدًا أن استكمال تطهير بقية الأحياء في المدينة باتت مسألة وقت.‏