البنتاجون: 11 ألف جندي أمريكي في أفغانستان - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أقرت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون “، أمس الأربعاء، بوجود نحو 11 ألف جندي أمريكي في أفغانستان بما يزيد آلافا عما أعلنته سابقا معطية صورة دقيقة للتواجد العسكري في ذلك البلد لأول مرة منذ سنوات.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون دانا وايت: ” هذه ليست زيادة في القوات “، ولكنها إلى حد ما محاولة للتحلي بشفافية أكبر بشأن إجمالي حجم القوات الأميركية.

وذكر البنتاجون سابقا أنه يوجد نحو 8400 جندي أميركي في أفغانستان بموجب حد أقصى تم وضعه خلال إدارة باراك أوباما، وعلى الرغم من أن البنتاجون قال إن هذه خطوة في زيادة الشفافية إلا أنه لم يقدم إحصاء للقوات الأميركية في العراق وسوريا.

وقال اللفتنانت جنرال، كينيث مكينزي، مدير هيئة الأركان المشتركة: ” هذه ليست محاولة لجلب مزيد من القوات ولكنها محاولة لتوضيح سلسلة متخبطة جدا من قواعد الإبلاغ، التي تؤدي دون قصد إلى إجبار القادة على تقديم تنازلات بشأن الاستعداد “.

وبشأن العراق وسوريا قالت المتحدثة باسم البنتاجون، إن حساب عدد القوات مازال قيد المراجعة.