التحقيق في سرقة شوكولاتة من حقيبة مسافرة على " الخطوط السعودية " - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكدت الخطوط الجوية السعودية، أنها تحقق في واقعة تعرض مسافرة من جدة إلى الرياض، لسرقة قطع من علبة شوكولاتة كانت مغلفة وموضوعة في حقيبتها.

وقال المتحدث الرسمي للخطوط السعودية عبدالرحمن الطيب، إنهم بدأوا بالتحقيق في الواقعة، رغم أن المتضررة لم تتقدم بشكوى رسمية، ولجأت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن التحقيق يستلزم جمع المعلومات من عدة جهات في مطاري الملك خالد والملك عبدالعزيز، وبالتالي يحتاج إلى وقت للوصول إلى النتائج.