بالفيديو.. مضاربة جماعية عنيفة في مطار تبوك - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مضاربة جماعية عنيفة في مطار تبوك
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق وقوع مضاربة جماعية عنيفة بين عدد من الشبان في الصالة الدولية بمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز في تبوك مساء أمس الأربعاء.
وأكدت مصادر مطلعة، نجاح الجهات الأمنية بمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز، في السيطرة على الوضع وفضت المضاربة، مشيرة إلى إحالة ثلاثة من الشباب إلى الجهات الأمنية لاستكمال التحقيق معهم.
الواقع[ عدد التعليقات: 5027 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان شاء الله يكون هناك عقوبات واضحة لمثل هذه المظاربات والعنتريات ولا تقل القيمة عن مليون ريال على المعتدي وسجن لايقل عن سنتين
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12636 ] نشر منذ 1 ساعة
حطوهم في السجن الى ان ينتهي العيد وكم جلده على ضهورهم
زائر[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 38 دقيقة
المضاربه اذا تسامحو يطلعو اذا مافيه اصابات بالكفاله يطلعو القاضي يمكن يجلدهم