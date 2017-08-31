بالفيديو.. مضاربة جماعية عنيفة في مطار تبوك - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق وقوع مضاربة جماعية عنيفة بين عدد من الشبان في الصالة الدولية بمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز في تبوك مساء أمس الأربعاء.

وأكدت مصادر مطلعة، نجاح الجهات الأمنية بمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز، في السيطرة على الوضع وفضت المضاربة، مشيرة إلى إحالة ثلاثة من الشباب إلى الجهات الأمنية لاستكمال التحقيق معهم.