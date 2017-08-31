الزمالك المصري يُغرم باسم مرسي ويعرضه للبيع لما بدر منه أمام الرائد - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعلن نادي الزمالك المصري، عرض اللاعب باسم مرسي مهاجم الفريق للبيع، وتغريمه 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى استبعاده من قائمة الفريق المتوجه إلى الأردن.

وقال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي، في تصريحات صحفية مساء أمس الأربعاء، ” إيقاف باسم مرسي وتغريمه 300 ألف جنيه وعرضه للبيع.. واستبعاده من قائمة الفريق المتوجه إلى الأردن لمواجهة الفيصلي وديًا يوم الأحد المقبل “.

وأضاف منصور: ” تم مطالبة مرسي برد مقدم التعاقد الذي حصل عليه في تمديد عقده بعد الموقف المؤسف الذي حدث منه “.

وقام اللاعب بتحطيم زجاج إحدى بوابات ستاد بتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة، عقب مباراة ودية للفريق أمام الرائد، والتي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف لهدفين.