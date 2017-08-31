 اليمن تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لإطلاق سراح الصحفيين ‏المختطفين من الانقلابيين - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 30

    أغسطس

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اليمن تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لإطلاق سراح الصحفيين ‏المختطفين من الانقلابيين

اليمن تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لإطلاق سراح الصحفيين ‏المختطفين من الانقلابيين
فهمي محمد(صدى):

طالبت وزارة الإعلام اليمنية، الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإطلاق سراح الصحفيين ‏المختطفين من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.‏
وأعربت الوزارة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، عن أملها في قيام المنظمات الدولية الاهتمام ‏بقضايا الصحفيين اليمنيين وكل المختطفين الذين يقبعون في سجون الانقلاب بطريقة تعسفية ‏وغير قانونية.‏
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن الوزارة قولها إن الصحفيين المختطفين ‏يعيشون في وضع مأسوي للغاية، إذ حرموا حق الدفاع عن أنفسهم، كما ‏أن بعضهم يعاني أمراضًا مزمنة زاد الاحتجاز التعسفي من حدتها علاوة على التعذيب الذي ‏يتلقونه دون أي تهم تذكر.‏


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