الشؤون الإسلامية تحدد مصليات عيد الأضحى في بارق - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

حددت إدارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة بارق، 50 مصلى ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1438هـ.

وأوضح مدير الإدارة سليم بن سراح العماري، أن مصليات العيد التي اعتمدتها الإدارة، تمثلت في مصلى العيد بوسط المحافظة، والمصليات في آل عيشي ، وآل موسى بن علي ، وآل جبلي، وآل صعبان، وآل سالم، وآل العرام، و الخوش، والنصب، وآل حجري، والثمالة، والمنيظر، والعجمة، وقرن مخلد، ومركز جمعة ربيعة، ومركز سيالة، والمروة، والسليم آل جبران، وآل حسان، ونصبة وسران، و وادي السيال، وبسهول، وآل عاصم، وآل محجوبة، و قبائل آل يحمد، وآل وحيش أثرب، وآل يعلا، وآل العلاء بوادي بقرة، وآل الجحيني بوادي بقرة، وآل حديلة، وآل جميل، وآل حلوة، وآل الشنيف، وآل يماني، و قوافل المعربة، و المربع، وثلوث المنظر، ونعص، والطوارف، وعمساء، والشعبين، وهده، و الثبت، وحذان، والجاره، وأخيراً في مصلى حقو بركوك .

وأشار إلى أنه جرى تجهيز وتأمين جميع مستلزمات مصليات العيد، وإعداد جوامع بديلة لمساندة المصليات لتكون جاهزة لاستقبال المصلين، مفيداً أن وقت إقامة صلاة العيد – بمشيئة الله – سيكون في تمام الساعة السادسة صباحاً .