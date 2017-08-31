بلدية المجاردة تكثف الرقابة الصحية على المسلخ والمطابخ - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أكملت بلدية محافظة المجاردة، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام، بتجهيز مسلخ البلدية وتوفير جميع الإجراءات المتبعة لاستقبال الأضاحي .

وأوضح رئيس البلدية عبد الله الشمراني أن البلدية ممثلة في قسم صحة البيئة أنهت تجهيزاتها لاستقبال الأضاحي في مسلخ المحافظة, حيث استكملت البرامج والخطوات التنفيذية لتجهيز المسلخ بكامل طاقته الاستيعابية, وتنظيم عمليات الدخول للمسلخ , وتوفير عمالة خاصة بالتحميل والتنزيل , و التنسيق مع قسم النظافة بالبلدية لتواجد فرق نظافة بصفة مستمرة.

وبين أن البلدية تسعى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الاستعدادات الخاصة باستقبال الأضاحي بالمسلخ , مع توفير عمالة مجهزة ومؤهلة لتقديم خدمات الذبح مع توفير فرق مستمرة من عمال النظافة ، مشيراً إلى أن البلدية نفذت خطة شاملة على مستوى المحافظة للتركيز على أعمال النظافة وتكثيف العمل خلال أيام العيد حسب الخطط المعتمدة وتكليف عدد من المراقبين الصحيين للإشراف على المحلات التجارية و المطابخ و المطاعم و البوفيهات و أسواق الخضار و تطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين .