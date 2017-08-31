بالصور.. تدشين شبكة الاتصالات اللاسلكية لرئاسة شؤون المسجدين الحرام والنبوي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، في مكتبه بمقر وزارة الداخلية في العاصمة المقدسة، مساء الأربعاء، شبكة الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن برنامج الاتصال الأمني الموحد التابع لوزارة الداخلية، وشبكة الاتصالات اللاسلكية عالية السرعة الجيل الرابع والتقنيات الذكية المرتبطة بها بمنطقة مكة المكرمة، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، وقيادات أمن الحج.

واستمع سموه إلى شرح تفصيلي عن التقنيات الحديثة المستخدمة في المشاريع التي تم تدشينها، متمنياً أن تسهم في تحقيق توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – للارتقاء بخدمات حجاج بيت الله الحرام، وحماية أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما في جميع الأوقات والمناسبات.