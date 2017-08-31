العثور على قنبلة قرب محطة للطاقة النووية في بريطانيا - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أعلنت السلطات البريطانية عن اكتشاف قنبلة حية تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية، وذلك بالقرب من محطة للطاقة النووية في بريطانيا.

وذكرت شبكة ” فوكس نيوز ” الإخبارية الأمريكية، أن الخبراء عثروا على القنبلة تحت مياه قناة ” بريستول ” بالقرب من محطة هنكلى بوينت للطاقة النووية البريطانية.

وقالت الشبكة إن قوات حرس السواحل الملكية البريطانية قامت بإغلاق المنطقة المائية أمام حركة السفن كإجراء وقائي، وذلك حتى يتمكن خبراء المفرقعات، في وقت لاحق اليوم، من تفجيرها تحت السيطرة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ثالث قنبلة يتم العثور عليها في مياه قناة ” هنكلي ” في غضون شهر واحد حيث كانت هذه المنطقة في نطاق تدريب قوات الجيش البريطاني.