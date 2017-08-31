اجتماع أمني " ليبي - إيطالي " رفيع المستوى في طرابلس - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

عقد بالعاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، اجتماع أمني ليبي – إيطالي جمع مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من البلدين، وفق ما نشره مكتب الإعلام الأمني عبر صفحة وزارة الداخلية الليبية على موقع «فيسبوك».

وحضر الاجتماع من الجانب الليبي مدير إدارة الهجرة غير الشرعية العقيد محمد بشر، ورئيس جهاز المباحث الجنائية المكلف العقيد فرج البرنوص، ورئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني.

ومثل الجانب الإيطالي في هذا الاجتماع كلٌا من المدعي العام الإيطالي لشؤون الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب فرانكو روبيرتي، ومديرا إدارتي شرطة المكافحة والعمليات والخدمات المركزية بوزارة الداخلية الإيطالية وسفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بيروني.