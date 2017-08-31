السودان و " يوناميد " يبحثان سبل تنفيذ المهام الجديدة للبعثة - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

بحث النائب الأول للرئيس السوداني رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح ، مع رئيس بعثة يوناميد بالسودان كنجسلي ماما بولو، اليوم الأربعاء ، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، سبل تنفيذ المهام الجديدة للبعثة، فيما يتعلق ببناء السلام ودعم الاستقرار في المناطق التي ليس بها نزاع.

وأوضح رئيس بعثة يوناميد بالسودان كنجسلى ، في تصريحات صحفية ، أن اللقاء يأتي في إطار التشاور الدائم مع السلطات في السودان حول كيفية تنفيذ التكليف المنوط باليوناميد .

وقال كنجسلى إن القرار الأممي رقم 2363 غير طبيعة عمل البعثة في السودان إلى الاهتمام بالاستقرار وبناء السلام في المناطق الآمنة، مما يتطلب التعاون الكبير بين حكومة السودان واليوناميد علي كافة المستويات لتمكين البعثة من تنفيذ مهامها الجديدة.

وكشف عن إخلاء البعثة 4 مواقع من جملة 11 موقعا تم الاتفاق علي إخلائها، مشيرا إلى أنه قدم لنائب الرئيس السوداني مقترحا بأن يكون مركز عمل البعثة في منطقة قولو بجبل مرة.