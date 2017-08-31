قبل 24 ساعة من انتهاء المهلة.. الهلال والأهلي في آسيا والنصر والاتحاد خارجها - صحيفة صدى الالكترونية

خالد يحي (صدى):

أنهت إدارة الهلال رسميا جميع متطلبات وشروط الرخصة الآسيوية تمهيدا لرفعها إلى لجنة التراخيص لتدقيقها قبل إصدار الرخصة الآسيوية للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة القارية.

وكانت إدارة الأهلي سبقت الجميع برفع كافة المتطلبات الآسيوية وبانتظار منح الرخصة الآسيوية نهاية الشهر الحالي.

ويتحتم على إدارة الناديين حل الأمور المالية قبل انقضاء الساعة الحاديه عشرة مساء الخميس، خلاف ذلك سيكون نادي الرائد بديلا محتملا بعد أن أنهى كافة اشتراطات الرخصة الآسيوية.