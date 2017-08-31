مصادر: اتحاد الكرة لن يفرض عقوبات على الفرج - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، لن يفرض عقوبة الإيقاف على لاعب وسط المنتخب الأول سلمان الفرج على خلفية المقطع المنتشر عقب مواجهة الإمارات، أمس الثلاثاء، أثناء عزف السلام الوطني.

وقالت المصادر: ” سيخضع لتطبيق اللوائح الداخلية التي تطبق على جميع لاعبي الأخضر، في المعسكرات والبطولات، ولن يكون هناك بيان من اتحاد الكرة بهذا الخصوص ” .

وتنص اللوائح على الإنذار الخطي والحسم المالي وبنسبة يحددها حجم الأخطاء التي يرتكبها اللاعبون.

وكانت صدى نشرت أمس، مقطع فيديو يظهر الفرج وهو ينشغل بتحية فتاة متجاهلاالنشيد الوطني.

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