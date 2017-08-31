مجلة بريطانية: تطوير المدينة المقدسة بـ80 مليار دولار لخدمة الحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعدت مجلة ” الإكونوميست ” البريطانية تقريرًا حول جهود المملكة لتهيئة مكة المكرمة لاستقبال الحجاج، مشيرة إلى أن مشروعات تطوير المدينة المقدسة بلغت تكلفتها 80 مليار دولار، حيث سيتم بناء أكبر فندق في العالم بتكلفة بلغت 3.5 مليار دولار.

وقالت ” الإكونوميست ” ، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تأمل في أن تساهم هذه المشروعات الضخمة في رفع الطاقة الاستيعابية للمدينة المقدسة، وتمكنها من استقبال ما لا يقل عن 20 مليون زائر خلال السنة بحلول عام 2030.

وأكدت المجلة أن طموحات المملكة ليست بعيدة المنال، فالمسجد الحرام يعد فعلًا أكبر مسجد في العالم، لكن الأهم من ذلك أن المملكة تسعى لأن تبلغ طاقة المسجد استيعاب حوالي 7 ملايين مصلي في نفس الوقت بحلول عام 2040.