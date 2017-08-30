" الصحة العالمية " تشيد بالإجراءات الوقائية في مطار الملك عبدالعزيز - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وقفت ” منظمة الصحة العالمية ” , ميدانياً على الإجراءات الصحية والوقائية التي طبقتها وزارة الصحة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة على الحجاج القادمين من خارج المملكة.

واطلع فريق المنظمة، الأربعاء، على عدد من المراكز الصحية، والمنافذ، وأماكن تجمع الحجاج، كما وقفوا على التجهيزات التي خصصت لبعض الحالات سواء من الناحية الوقائية أو العلاجية، مشيداً بوعي الكادر الصحي، وجاهزيته للتعامل مع الأمراض والأوبئة.

ووصف ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور إبراهيم الزيق, جميع الإجراءات الصحية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بالممتازة.