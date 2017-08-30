وزير النقل المصري: جسر الملك سلمان الأكبر على كوكب الأرض - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قال المهندس هشام عرفات وزير النقل المصري، إنَّ مشروع جسر الملك سلمان الذي سيربط بين المملكة ومصر كبير ويحتاج لدراسات كثيرة، موضحًا أن المشروع يحتاج لدراسات بيئية وجيولوجية ودراسات زلازل وغيرها، واصفًا إياه بأنه أكبر مشروع على كوكب الأرض حاليًا.

وأضاف وزير النقل المصري، في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، أن كوبري السلام، جزء لا يُذكر من جسر الملك سلمان الذي استغرقت دراسته 4 سنوات، موضحًا أن كلية الهندسة بجامعة القاهرة بدأت بالفعل العمل على دراسات المشروع وستسلمها للوزارة.

وأضاف أن هناك دراسات تم عملها بكلية الهندسة جامعة القاهرة ، كما أن هناك دراسات أخرى، لأن عمق المياه يصل إلى 700 متر تقريباً، ويجب التعامل بحذر مع ذلك، ومن الممكن أن تقترح الدراسات عمل نفق بدلاً من كوبري، بحسب ما تتطلب طبيعة المكان.