تدشين ملتقى " تعاون معي " لتوظيف ذوي الإعاقة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أقام مجموعة مجتمع واحد بالتعاون مع قسم العلاج الطبيعى بمستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل وشبكة وساطة لتوظيف ذوي الاعاقة ملتقى (تعاون معي) .

وذكر رئيس قسم العلاج الطبيعي الأخصائي محمد المواش أن أعضاء فريق العلاج الطبيعي يقومون بأدوار عديدة تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها المحافظة على مرونة المفاصل والعضلات وتطوير الأداء الوظيفي لحركة الأطراف وأعضاء الجسم بشكل عام وتأهيلها للاعتماد على النفس بقدر الإمكان حسب الحالة المرضية سعياً لتكوين مجتمع واحد.

وبيّن الاستاذ طلال الجابر رئيس مجموعة مجتمع واحد ان الهدف من إقامة هذا الملتقى هو التعريف بدور وأهمية هذه الفئه الغالية على قلوبنا ، كما أن الملتقى يظم اركان توعويه وتثقيفه .

وفي ختام الملتقي شكر الاستاذ الجابر جميع المشاركين بالملتقى وادارة المستشفى ومدير العلاقات العامه الاستاذ فواز الحربي.