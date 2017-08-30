خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًّا، اليوم الأربعاء، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيداً جلالته بالجهود التي تقدمها المملكة على كافة المستويات لخدمة ضيوف الرحمن.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالة ملك البحرين على ما عبر عنه من مشاعر صادقة، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.