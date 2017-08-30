المنتخب يستأنف التدريب استعدادا لمواجهة اليابان - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

استأنف لاعبو منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، برنامجهم التدريبي بحصة مسائية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

وعمد المدير الفني بيرت فان مارفيك خلال مران اليوم إلى تقسيم اللاعبين على مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفةٍ أساسية في مباراة منتخبنا أمام شقيقه الإماراتي، حيث اكتفى اللاعبون بتمارين استرجاعية برفقة المعد البدني للمنتخب.

فيما أدت المجموعة الثانية تمارين اعتيادية تنوعت ما بين لياقية وتكتيكية، حيث ركزت على التمرير المتنوع وبناء الهجمة السريعة.