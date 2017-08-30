لاعبو الهلال يحتفلون بعيد ميلاد دياز.. ومرسيدس هدية للمدرب - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

احتفل لاعبو نادي الهلال، بعيد ميلاد مدرب الفريق الأرجنتيني رامون دياز، أمس الثلاثاء، فيما قام عضو بالنادي بإهدائه سيارة من نوع ” مرسيديس ” .

وأظهر مقطع فيديو متداول قيام لاعبي الفريق خلال المران الصباحي بمفاجأة المدرب، والذي كان منشغلا بالحديث مع مساعديه بسكب المياه المبردة والثلج عليه، وسط ضحكات المدرب والجهاز الفني، والذي تقبل الأمر بصدر رحب، مشاركة منهم في عيد ميلاده.

وحرص اللاعبون على تنظيم عشاء خاص للمدرب تخلله حفل شواء، فيما أظهرت صور المدرب وخلفه سيارة مرسيدس، وأشارت مصادر إلى أن شخصية هلالية قامت بإهدائها إليه.