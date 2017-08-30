لاعبو الهلال يحتفلون بعيد ميلاد دياز.. ومرسيدس هدية للمدرب - صحيفة صدى الالكترونية

لاعبو الهلال يحتفلون بعيد ميلاد دياز.. ومرسيدس هدية للمدرب
احتفل لاعبو نادي الهلال، بعيد ميلاد مدرب الفريق الأرجنتيني رامون دياز، أمس الثلاثاء، فيما قام عضو بالنادي بإهدائه سيارة من نوع ” مرسيديس ” .
وأظهر مقطع فيديو متداول قيام لاعبي الفريق خلال المران الصباحي بمفاجأة المدرب، والذي كان منشغلا بالحديث مع مساعديه بسكب المياه المبردة والثلج عليه، وسط ضحكات المدرب والجهاز الفني، والذي تقبل الأمر بصدر رحب، مشاركة منهم في عيد ميلاده.
وحرص اللاعبون على تنظيم عشاء خاص للمدرب تخلله حفل شواء، فيما أظهرت صور المدرب وخلفه سيارة مرسيدس، وأشارت مصادر إلى أن شخصية هلالية قامت بإهدائها إليه.
🎥- فيديو:
احتفال لاعبو #الهلال بالمدرب رامون دياز بمناسبة يوم ميلاده. pic.twitter.com/LEdDSkTxjG
— منبر الهلال (@MnbrAlhilal) August 29, 2017
الله يهديه للاسلام[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 54 دقيقة
حلوة الفكرة والتعامل الاخوي مع غير المسلمين وربنا يهديه للاسلام
محمد[ عدد التعليقات: 1981 ] نشر منذ 43 دقيقة
هياط فقراء المسلمين اولي
ابن الوطن[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 43 دقيقة
من تشبه بقوم فهو منهم عيد ميلاد قال
اساس العروبة[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 37 دقيقة
لو مدرب سعودي كان لو حصل كيكة يحمد ربه
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 5 دقائق
الهلال بيئة صحية نظيفة…
الزعيم وراه رجال محبون ويدعمون بسكوت كله علشان الهلال ولا غيره…الخ
*مدرب كبير وذكي وحبب نفسة للعيبة بطريقة إحترافية صح ويستاهل على كل ما قدم وحيقدم في الموسم الجديد..مدرب له ثقله ويكفي بطولة الدوري وإستحقاقنا فيها وبفارق كبير ومجموع نقاط ٦٥ وتحطيم الرقم السابق بحولتين لأننا كنا الزعيم وقالوها إذا كان الهلال في يومة ما يهزمة إلا الهلال نفسه؟!*
دياز طموحه كبير وعقليتة جبااره ويقرأ لعب الخصم والحلول لديه كثيرة..💙