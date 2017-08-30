" آبل " تخفي سرًا يحول " آيفون 8 " لـ " كابوس " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير إخبارية أمريكية، أن شركة ” آبل ” تخفي سرًّا في ما يتعلق بهاتفها المرتقب ” آيفون 8 ” قد يحوله إلى كابوس من وجهة نظر كثيرين.

وأوضحت مجلة ” فوربس الأمريكية ” ، أن مصادرها نقلت لها تسريبات متعلقة بتكنولوجيا الشحن اللاسلكي، التي تنوي الشركة تبنيها في هاتفها الجديد.

ورغم أن هذه التقنية الجديدة، ستوفر كثيرًا من الوقت على المستخدمين في شحن هواتفهم؛ لمعالجة أزمة بطارية هواتف ” آيفون ” ، لكن المجلة الأمريكية، أشارت إلى أن تلك الشواحن تعتمد على وحدات تعمل وفق طاقة 5.7 واط فقط، وهو ليس متوافقًا مع معظم الشواحن أو الأجهزة الكهربائية الأخرى المستخدمة في معظم العالم، التي تصل قدرتها إلى 15 واط.

ويعني هذا الأمر أن مستخدمي شواحن ” آيفون 8 ” الجديد سيحتاجون إلى طرف ثالث، أو جهاز آخر، لكي يجعل تلك الشواحن متوافقة مع الطاقة الكهربائية في معظم دول العالم، وهو ما سيشكّل عبئًا على كثير من المستخدمين، خاصة أن ثمن الهاتف سيتخطى 1000 دولار. بحسب مصادر عدة.