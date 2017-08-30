البورصة مرشحة لدخول مؤشر " فوتسي " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توقعت ” فوتسي راسيل ” البريطانية، وضع بورصة المملكة ضمن تصنيف الأسواق الناشئة الثانوية في مؤشرها، بدلًا من كونها غير مصنفة لديها حاليًّا.

وأضافت ” فوتسي ” في بيان منشور على موقعها الإلكتروني، أن الإعلان سينشر مع التصنيف السنوي للدول، وذلك بعد إغلاق الأسواق الأمريكية الجمعة 29 سبتمبر المقبل.

و”فوتسي راسل” تشغل العديد من المؤشرات العالمية للأسواق الصاعدة والمتقدمة التي يعتمد عليها مديرو الصناديق الاستثمارية العالمية، لتحديد حجم استثماراتهم في الأسواق المختلفة. وفقًا لوكالة ” الأناضول ” .

وفي 21 يونيو الماضي، أعلنت ” مورغان ستانلي ” للأسواق الناشئة (MSCI)، لمؤشرات الأسواق الناشئة، انضمام البورصة السعودية، أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط، إلى قائمة المراقبة في مؤشر MSCI، تمهيدًا لترقيته إلى الإدراج المتوقع العام المقبل.

والبورصة السعودية الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 174 شركة موزعة على 20 قطاعًا.