هندي يقتل صديقا علمه التدخين بعد اكتشاف إصابته بالسرطان - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

أطلق رجل هندي النار على زميله وأرداه قتيلا، بعدما أكتشف إصابته بمرض سرطان الحلق، انتقاما منه لأنه كان سببا في إدمانه السجائر.

وقالت الشرطة الهندية في تصريحات، صحفية الأربعاء، أن الهندي مستقيم أحمد، شعر بالغضب الجم تجاه زميله “عنايت”، بعدما أكد له الطبيب أن سبب مرضه هو عادات التدخين، كما أنه كان أكثر نجاحا منه فى العمل.

وعن تفاصيل الواقعة قال “أحمد” للمحققين إنه اشترى مسدسا، وتدرب على إطلاق النار جيدا، لضمان قتل الضحية الذي كان يعمل في المطعم منذ 18 شهرا.

وقد عمل الزميلان البالغان من العمر 25 عاما طاهيين فى مطعم فى غرب مدينة “دلهى”، يمتلكه زوج شقيقة القاتل.