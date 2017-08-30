" التجارة " : دخول ١٢.٦ مليون عبوة مياه وألبان وعصائر للحجاج في المشاعر المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تواصل وزارة التجارة والاستثمار مساعيها لمتابعة الحالة التموينية في موسم حج هذا العام ١٤٣٨ه بهدف ضمان وفرة السلع والمنتجات الأساسية للحجاج وملائمة أسعارها، أشرفت الوزارة على دخول اثنا عشر مليون وستمائة ألف عبوة مياه وعصائر وألبان للمشاعر المقدسة (منى،عرفات،مزدلفة) خلال ٥ أيام، وتشكل هذه الكمية ما يعادل ٧٠٪‏ من إجمالي السلع التموينية الموفرة لضيوف الرحمن.

ويأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه الفرق الرقابية للوزارة جولاتها الميدانية بالتزامن مع اكتمال توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى اليوم لقضاء يوم التروية.

وتقوم الوزارة بجولات على مدار الساعة من خلال فرقها الرقابية بهدف التأكد من وفرة السلع للحجاج ومراقبة المتاجر والمباسط والعربات المتجولة ومصادرة أي سلع غذائية غير مطابقة للمواصفات أو المنتهية الصلاحية، لضمان صحة وسلامة السلع التموينية المعروضة لضيوف الرحمن.

ويشرف مراقبو الوزارة على متابعة توافر الكميات الكافية من السلع التموينية للإيفاء بمتطلبات الحجاج وضمان عدم وجود أي نقص في المخزون الغذائي. كما تنتشر الفرق الرقابية في مكة المكرمة وأرجاء المشاعر المقدسة وذلك لضمان تغطية ومراقبة منافذ البيع فيها.

وتشدد الوزارة على عدم التهاون في ايقاع العقوبات النظامية بحق كل من يعرض صحة وسلامة الحجاج للخطر، ودعت الوزارة العموم ممن لديهم ملاحظات او شكاوى بالتواصل معها عبر المركز الموحد للبلاغات على الرقم 1900 او عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” .