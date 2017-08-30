الهلال الأحمر تقدم المظلات والهدايا والنصائح التوعوية لضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

كثفت هيئة الهلال الأحمر مهامها من خلال استقبال حجاج بيت الله الحرام في الحرم المكي اليوم الثامن من ذي الحجة حيث تم تقديم المظلات والهداياء والنصائح التوعوية الطبية .

وعبر ضيوف الرحمن عن شكرهم وامتنانهم لما تقدمه هيئة الهلال الاحمر لحجاج بيت الله من خدمات وتسهيلات لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتأتي هذه المبادرة وفقًا لتوجيهات ولاة أمر هذه البلاد المباركة، وتطلعات الحكومة الرشيدة في تقديم أرقى خدمة لحجاج وزوار البيت العتيق.

وقد نظمت الهيئة عددًا من البرامج لاستقبال حجاج البيت الحرام ضمن خططها التوعوية والتثقيفية لحج 1438.