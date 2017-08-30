بومة تعطل اتصالات الشرطة البريطانية جنوب غرب انجلترا - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

تسببت بومة في مشكلات خطيرة لأجهزة الاتصالات الخاصة بالشرطة البريطانية من الحاسوب والهواتف بعد أن طارت على أسلاك الكهرباء واتلفتها.

وأعلن مقر الشرطة أن القوات المجاورة قدمت لهم الدعم كما تم تصحيح المشكلة بعد أن أمضى المهندسون عطلة البنوك الرسمية التي توافق 29 أغسطس من كل عام في العمل لإصلاح العطل.

وذكرت شبكة ” بي بي سي ” البريطانية أن الحادث أدى إلى قطع معظم امدادات الكهرباء عن مقر شرطة بورتيشيد وقد تم تشغيل خدمة الاحتياطي من مناطق أخرى مجاورة فيما ساعدت شرطة ويلتشاير في التعامل مع المكالمات الميدانية.

الطريف أن العديد من المواطنين سألوا عن مصير البومة ,رد متحدث باسم الشرطة بأنهم لا يعلمون شيئا عنها .

واضطرت شرطة مقاطعتي أفون وسومرست لمطالبة المواطنين بالاتصال برقم 999 فقط إذا كانت لديهم حالة طارئة حقيقية وتجنب الاتصال برقم 101 للخدمات غير الطارئة.

ويعتبر رقم الهاتف 101 خاص بالشرطة المحلية في انجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية وللأمور الأقل إلحاحا من رقم 999.