خادم الحرمين يكلف الشيخ سعد الشثري بخطبة يوم عرفة - صحيفة صدى الالكترونية

خادم الحرمين يكلف الشيخ سعد الشثري بخطبة يوم عرفة
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- ، اليوم الأربعاء، أمره بتكليف الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري بأداء خطبة يوم عرفة يوم غد الخميس.
يذكر أن الشيخ الشثري عضو في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ومستشار في الديوان الملكي لدى خادم الحرمين الشريفين.
ابو ناصر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات
اختيار موفق ، الشيخ سعد الشثري حفظه الله من ابرز العلماء وأشجعهم في قول الحق ومن الجيل الشاب ، ولديه حضور قوي واراء فقهية مميزة
، اسال الله ان يوفقه ويسدد قوله وخطاه وجميع علمائنا. وان يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما فيه خدمة الاسلام والمسلمين.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 6 ساعات
شيوخنا كلهم خير وبركة ليت تكون الخطب في مكة عن الخطر المجوسي والرافضة عيال المتعة لأن كثير من الي يحجون من أوربيين وجانب مايعرفون وش هم عيال الكلب الخميني والشيعة وياريت بعد يتكلمون عن الدواعش الأرهابيين عيال المجوس الي نشرتهم ايران
لعنة الله عليكم بالروافض الكلاب انتم ولي يصدقكم يامجوس
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 446 ] نشر منذ 4 ساعات
هاهي🕋 : غيمه ماطرة أقبلت لـ تبلل أسقام العام بأكمله فشدوا وثاقها كي لا تفلتوا منها خائبين..
عرفه 🌸
الواقع[ عدد التعليقات: 5027 ] نشر منذ 4 ساعات
ونعم الرجل وشكرا لله ثم لخادم الحرمين على الاهتمام المميز وبأدق التفاصيل لخدمة حجاج بيت الله وخدمة الاسلام والمسلمين
🇸🇦 صادق الوعد 🇸🇦[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهل الشيخ سعد عالم رزين ومتمكن من علمه .. حفظ الله بلادنا وولاة أمرنا وعلمائنا وجميع المسلمين
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12636 ] نشر منذ 1 ساعة
اختيار موفق من قبل خادم الحرمين حفظه الله
اتصور هذه اول مره يخطب في يوم عرفه
المفروض ان تكون خطبة عرفه كل عام دوريه كل عام يخطب بها شيخ اخر
عصام[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 46 دقيقة
اللهم وفق خادم الحرمين فقد أحسن الإختيار و الشيخ الشثري كأني به يقول لمن هاجموه سابقا { القافلة تسير …. }