خادم الحرمين يكلف الشيخ سعد الشثري بخطبة يوم عرفة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- ، اليوم الأربعاء، أمره بتكليف الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري بأداء خطبة يوم عرفة يوم غد الخميس.

يذكر أن الشيخ الشثري عضو في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ومستشار في الديوان الملكي لدى خادم الحرمين الشريفين.