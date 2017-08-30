المتحدث الرسمي: ينفي التصريح المنسوب إلى مدير " جامعة الإمام " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

نفى المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية أحمد بن عبدالعزيز الركبان، ما قيل في موقع (إيجيبت لايف نيوز) الإلكتروني، والذي نَسب عن معالي مدير جامعة الامام محمد بن سعود الإسلاميه حديثًا مفبركا، لغاية وأهداف تسيء لكيان الوطن وتماسكه ولحمته.

وشدد المتحدث الرسمي اليوم الأربعاء، بأن ما قيل افتراء وكذب صُراح، على شخص معالي الشيخ الاستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله ابا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء، حول مقالِه المنشور في مجلة الرجل السعودية، عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، الذي عرف عن سموه اخلاقه الكريمة ودماثته العالية وتواضعه، مما يعتز به كل مواطن سعودي على ارض هذه البلاد الطاهرة النقية.

وأكد الركبان، أن المقالة التي نشرت في مجلة الرجل موجودة وموّثقة، ولا يوجد فيها شيء مما قيل وافتري، على رجل عرف بحبه لدينه ووطنه وولاة أمره.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوطن ولله الحمد حكومة وشعبا على مر التاريخ عرف بتماسكه وتعاضده وحبه لحكامه وولاة امره، ولم يجد منا الأعداء والمغرضين إلا زيادة في التماسك والتكاتف والتلاحم في كل العصور والأحداث والأزمات ، وفي الرخاء والشده.

واختتم الركبان بيانه أن جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية وهي تعتز بقائد الوطن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- يكفل لها الحق القانوني بمقاضاة هذا الموقع ومحاسبته دوليا، وفق أنظمة النشر الإعلامي، الذي زور افتراء وبهتانا، حديثا نسب لشخصيةٍ قياديةٍ مخلصةٍ للوطن ، بإسلوب فّج أريد به باطل، وتشويش على أبناء وطننا الحبيب، والذي يدرك أن مثل هذا الهراء لا ينطلي على ابناء وطننا الغالي .