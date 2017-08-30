" العمل " : " فتاة الفيديو " تمتلك منزلاً ومعاشاً ضمانيا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو تشتكي ظروفها الصعبة هي وأخوتها في الطائف تمتلك منزلا ومعاشاً ضمانياً يشمل كافة أسرتها المستحقين، ومساعدات من الجمعية.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن بنك التنمية الاجتماعية باشر تمكين الأخوات من العمل، من خلال تقديم التأهيل والتمويل اللازمين لفتح ” مشغل ” والاعتماد على الذات حسب رغبتهن في ذلك.‎

وكانت الفتاة ظهرت في مقطع فيديو تشتكي ظروفها الصعبة هي وإخوتها، وسوء الحال، طالبةً من ولاة الأمر النظر في وضعها، ومساعدتها بعد أن فشلت وإخوتها في الحصول على وظيفة تكفيهم الحاجة، ليوجه أمير مكة بدراسة الحالة ومعالجتها.