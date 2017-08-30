⁠⁠⁠⁠⁠مصرع وإصابة 27 في حادثي مرور في وقت واحد بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

لقي شخص مصرعه وأصيب 26 اخرين في حادثي مرور وقعت في وقت واحد على طرقات الطائف؛ حيث وقع الحادث الأول في رنيه، وأسفر عن حالة وفاة و6 إصابات.

اما الحادث الثاني فوقع بالقرب من عشيره، اثر انقلاب سيارة من نوع جمس، وأصيب 20 شخصا في الحادث بإصابات مختلفة ونقلوا الى المستشفيات.

وأشار ماجد الزهراني المتحدث الاعلامي بالنيابة بصحة الطائف، أن غرفة العمليات في الشئون الصحية سارعت إلى ارسال 10 فرق إلى الحادثين لمساندة فرق الهلال الأحمر، وتم نقل الاصابات الى المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج اللازم، موضحًا أن هناك تنسيقًا بين الهلال الأحمر والشئون الصحية والدفاع المدني والجهات الأمنية لمباشرة مثل هذه الحوادث.