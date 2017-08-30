بالصور.. عرفات جاهز لاستقبال ضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

أكد مساعد أمين العاصمة المقدسة للمشاعر المقدسة والمواسم المهندس عارف بن عبدالله قاضي جاهزية مشعر عرفات لاستقبال وفود الحجيج غدًا الخميس التاسع من ذي الحجة.

وقال إن الأمانة أنهت كافة أعمالها بمشعر عرفات استعدادًا لقدوم حجاج بيت الله الحرام الذين يوجدون على صعيد عرفات بأعدادٍ غفيرة، حيث قامت مراكز خدمات الأمانة بكافة عمليات تهيئة الطرق وشبكات الإنارة والمرافق وإجراء أعمال النظافة ومكافحة الحشرات، وتوزيع الفرق الميدانية والحاويات والإصحاح البيئي لتهيئة المشعر.

وكانت الأمانة قسمت مشعر عرفات إلى ثلاثة مراكز لأداء الخدمات البلدية، وتم توزيعها جغرافياً لتسهيل تغطية كامل المشعر وخصصت لكل مركز عددًا من العمالة والمعدات، كما قسمت مشعر مزدلفة إلى ثلاث مناطق؛ جنوب مزدلفة، المشعر الحرام ، شمال مزدلفة، بالإضافة إلى مناطق النقل العام للرحلات الترددية بمشعر عرفات ومشعر مزدلفة، لتسهيل نفرة الحجيج بعد وقوفهم بعرفات.

وأشار قاضي إلى أن جميع فرق الأمانة ومعداتها بمشعر عرفات في جاهزية تامة، لافتاً إلى تخصيص عدد من المعدات الصغيرة والبوبكات والعربات اليدوية ذات التصميم الخاص، بهدف التغلب على ظروف الازدحام الشديد وكثافة الأعمال المطلوب تنفيذها خلال مدد زمنية قصيرة وخاصة فى مجال التقاط النفايات المبعثرة كي لا تؤثر على حركة المرور والمشاة أثناء التنظيف، مع التوسع في استخدام المخازن الأرضية والصناديق الضاغطة للتخزين المؤقت للنفايات لمواجهة صعوبة حركة المعدات سواء داخل المشعر، أو حال ذهابها للتفريغ إلى المرمى العام للنفايات، وتوفير أماكن متعددة وقريبة لتجميع النفايات من قبل العمالة اليدوية.