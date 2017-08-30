توتنهام يعلن ضم المدافع الأرجنتيني خوان فويث - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إنهاء إجراءات ضم المدافع الأرجنتيني خوان فويث، 19 عاما، قادما من نادي إستوديانتيس الأرجنتيني.

ووقع اللاعب الذي ارتدى قميص منتخب الأرجنتين تحت 20 عاما 12 مرة على عقد يمتد حتى 2022.. وقد ينضم فويث لفريق شباب توتنهام لكي يكون من بين الخيارات المستقبلية للفريق الأول لـ ” السبيرز ” .

وتعد هذه ثالث صفقة لتوتنهام هذا الأسبوع بعد ضم مدافع أياكس الهولندي، دافينسون سانشيز، وحارس ساوثامبتون، باولو جازانيجا.

ويتوقع أيضا أن ينتهي النادي اللندني من ضم المدافع الإيفواري سيرجي أورييه قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.