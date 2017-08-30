450 ريالاً سعر الأضحية في مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

حددت اللجنة الفنية لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي سعر الأضحية لموسم حج هذا العام مبلغ 450 ريالاً للرأس من الأغنام.

ويدير المشروع 8 مجازر نموذجية في المشاعر المقدسة بطاقة إنتاجية تصل إلى أكثر من مليون رأس من الأغنام والأبقار خلال موسم الحج.

وتتوفر سندات البيع في الأماكن المخصص في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي منطقة المشاعر المقدسة وعن طريق مكاتب البريد السعودي أو خدمة السداد البنكي وشركات الخدمات،إلى جانب الموقع الإلكتروني من هنا ، وعبر المسار الإلكتروني التابع لوزارة الحج.