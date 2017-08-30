مؤتمر دولي لبحث مصير قطر والمعارضة تدعو العالم لسماع صوتها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

تستضيف لندن في 14 سبتمبر 2017، أول مؤتمر حول الأزمة القطرية في منطقة الشرق الأوسط، يشارك في المؤتمر عدد كبير من الشخصيات السياسية العربية والعالمية .

من جانبه، قال خالد الهيل، المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، ” إننا حريصون على الحضور والمشاركة، فهذا سيكون أهم مؤتمر حول الأزمة، ولابد أن يسمع العالم صوتنا، فحكومة قطر لا تسمح لأحد بأن يتحدث عن سياساتها أو نشاطاتها في المنطقة ” .

وأضاف الهيل: ” يوجد إجماع إقليمي وقلق دولي متزايد من السياسات القطرية الحكومية التي تمثل تهديدا للأمن والاستقرار الدولي، وإذا كان العالم فعلا يرغب في وضع حد للعنف والإرهاب والفوضى، فلابد أن يضع حداً للسياسة القطرية الممولة والمحفزة له ” .

من جانبه، صرّح النائب البرلماني البريطاني دانيال كاڨتشينسكي، والذي يُعد خبيرا في الشؤون الخليجية، قائلا: ” بالنظر إلى فداحة الاتهامات الموجهة لقطر، والتي تدعمها دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تُعد حلفاء لبريطانيا، لذا فإن من الأهمية بمكان بالنسبة للساسة والإعلام البريطاني أن يتعرفوا ويتعاونوا مع الحلفاء الخليجيين لتوجيه النداء لقطر لإجراء الإصلاحات اللازمة، وتغيير سياساتها التي أدت إلى التوتر ” .