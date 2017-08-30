" البريد " ينقل 8 آلاف شحنة سريعة لضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

بلغ عدد الشحنات السريعة التي نقلها البريد الممتاز لضيوف الرحمن أكثر من 8 آلاف شحنة لأنحاء العالم، خلال الفترة من 1 ذو الحجة وحتى اليوم الأربعاء، ضمن منظومة الخدمات التي تشارك بها مؤسسة البريد السعودي بمختلف قطاعاتها وشركاتها لتقديم أفضل الخدمات وفق رسوم شحن خاصة وتنافسية.

وأكد المدير التنفيذي للبريد الممتاز عبدالله بن سعد الدلقان ، أنه تم تسخير الإمكانات البشرية والتقنية لتنفيذ خطة البريد الممتاز لموسم الحج لتواكب تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – لتقديم أفضل الخدمات، مضيفاً أنه تم تأهيل فرق ميدانية من الكوادر الوطنية تجاوز عددها 20 فرقه بهدف تحقيق الانتشار وتقديم الخدمة بشكل كامل من تغليف وعمليات التقاط بمقر البعثات وسكن الحجاج.