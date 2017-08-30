أمطار خفيفة على محافظة الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

هطلت مساء اليوم الأربعاء، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف، شملت قطاع الهدا (الصفا)، والشرقة، والشريف، ومملكة، وبلاد طويرق، ووادي محرم, ووسط المحافظة سالت على إثرها الأودية والشعاب .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم، أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على منطقة جازان. في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.