 بالفيديو.. أمريكي يصطاد السمك في صالة منزله - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. أمريكي يصطاد السمك في صالة منزله

بالفيديو.. أمريكي يصطاد السمك في صالة منزله
واشنطن(صدى):

تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا لرجل يغوص حتى ركبتيه في مياه الفيضانات التي غمرت جزءًا كبيرًا من المنزل، محاولًا الإمساك بسمكة كبيرة كانت تسبح في المياه، وبعد عدة محاولات فاشلة نجح الرجل في الإمساك بها، وذلك نظرا لإغراق إعصار هارفي للمنازل.

وقالت السلطات الأمريكية إن الإعصار هارفي أقوى إعصار ضرب الولايات المتحدة خلال السنوات الـ12 الأخيرة، حيث دمر كتلة أرضيه أدت العاصفة إلى تسوية منازل بالأرض، وتدمير بيوت نقالة، بينما تعوم مراكب في الشوارع المقفلة، باعتباره عاصفة من الفئة الرابعة.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=G4kjLEQLiRE


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2111 ] نشر منذ 1 ساعة

لا يكون اللي في الجدار
بعد صايدها😂😂

[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 1 ساعة

غريبه وين الجماعه اليله ايه كلهم الآن في الأسواق 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 17394 ] نشر منذ 52 دقيقة

اخي فرحان اغلبهم في سوق الغنم. يدورون اضاحي والموجودين قليل في خبر 4طرق بسيطه لكسب حب زوجتك. ادخل وتشوفهم

[ عدد التعليقات: 33175 ] نشر منذ 8 دقائق

تمام .. قريب من المطبخ ,,

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