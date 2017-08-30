بالفيديو.. أمريكي يصطاد السمك في صالة منزله - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أمريكي يصطاد السمك في صالة منزله
تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا لرجل يغوص حتى ركبتيه في مياه الفيضانات التي غمرت جزءًا كبيرًا من المنزل، محاولًا الإمساك بسمكة كبيرة كانت تسبح في المياه، وبعد عدة محاولات فاشلة نجح الرجل في الإمساك بها، وذلك نظرا لإغراق إعصار هارفي للمنازل.
وقالت السلطات الأمريكية إن الإعصار هارفي أقوى إعصار ضرب الولايات المتحدة خلال السنوات الـ12 الأخيرة، حيث دمر كتلة أرضيه أدت العاصفة إلى تسوية منازل بالأرض، وتدمير بيوت نقالة، بينما تعوم مراكب في الشوارع المقفلة، باعتباره عاصفة من الفئة الرابعة.
httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=G4kjLEQLiRE
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2111 ] نشر منذ 1 ساعة
لا يكون اللي في الجدار
بعد صايدها😂😂
فرحان زعلان💚[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 1 ساعة
غريبه وين الجماعه اليله ايه كلهم الآن في الأسواق 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17394 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17394 ] نشر منذ 52 دقيقة
اخي فرحان اغلبهم في سوق الغنم. يدورون اضاحي والموجودين قليل في خبر 4طرق بسيطه لكسب حب زوجتك. ادخل وتشوفهم
فرحان زعلان💚[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 30 دقيقة
وين ماحصلت الخبر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33175 ] نشر منذ 8 دقائق
تمام .. قريب من المطبخ ,,