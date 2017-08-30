بالفيديو.. أمريكي يصطاد السمك في صالة منزله - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا لرجل يغوص حتى ركبتيه في مياه الفيضانات التي غمرت جزءًا كبيرًا من المنزل، محاولًا الإمساك بسمكة كبيرة كانت تسبح في المياه، وبعد عدة محاولات فاشلة نجح الرجل في الإمساك بها، وذلك نظرا لإغراق إعصار هارفي للمنازل.

وقالت السلطات الأمريكية إن الإعصار هارفي أقوى إعصار ضرب الولايات المتحدة خلال السنوات الـ12 الأخيرة، حيث دمر كتلة أرضيه أدت العاصفة إلى تسوية منازل بالأرض، وتدمير بيوت نقالة، بينما تعوم مراكب في الشوارع المقفلة، باعتباره عاصفة من الفئة الرابعة.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=G4kjLEQLiRE