اشتباه في وفاة شاب ثلاثيني بأحد مستشفيات جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توفي شاب ثلاثيني يُدعى عطية بن صالح الزهراني، بعد إجرائه عملية استئصال اللوزتين في أحد مستشفيات جدة، فيما يؤكد أهله أن سبب الوفاة هو وقوع خطأ طبي أودى بحياته.

وترجع تفاصيل الواقعة إلي أن الشاب ذهب بنفسه وهو بصحة جيدة ويقود سيارته يوم السبت الماضي إلى مستشفى أهلي بجدة لإجراء عملية استئصال اللوزتين، إلا أنه بعد إجراء العملية شعر بتعب وإعياء شديد وقبل مغادرته المستشفى سقط مغشيا عليه.

وقال مصدر لـ”صدي”، إنه تم إدخاله إلى غرفة العمليات، حيث توقف قلبه لمدة عشرين دقيقة، قبل أن يتم إسعافه وإيقاف نزيف داخلي أصابه ، إلا أن حالته ساءت ودخل في غيبوبة ومكث في العناية المركزة لمدة يومين، ثم تم نقله إلى مستشفى الملك فهد، لكنه لم يمكث كثيرا وفارق الحياة.

وأكد المصدر أن أسرة الشاب، طالبت وزير الصحة بالتحقيق في حقيقة وأسباب الموت، لاعتقادهم أن الدلائل تشير إلى وفاته نتيجة خطأ طبي.