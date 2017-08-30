" الجوازات " تعاقب 17 مخالفاً لـ " أنظمة الحج " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

عاقبت المديرية العامة للجوازات في مكة المكرمة، 17 مخالفاً نقلوا حجاجاً بدون تصريح، وتراوحت العقوبات بحق المواطنين والمقيمين بين السجن والغرامة والترحيل للوافد المخالف والتشهير ومصادرة وسيلة النقل التي استخدمت في نقل الحجاج.

وتضمنت أسماء المخالفين والعقوبات الصادرة بحقهم كلاً من: نايف محمد الحربي ” السجن 15 يوماً وغرامة 50 ألف ريال مع التشهير ” ، نايف حازب العتيبي ” السجن 15 يوماً وغرامة 50ألف ريال مع التشهير ” ، صقر نويمي العتيبي ” السجن 60 يوماً وغرامة 125ألف ريال مع التشهير ” ، عبدالرحمن دخيل الجهني ” السجن 15 يوماً وغرامة 20 ألف ريال مع التشهير ” ، ميان محمد أحمد ” السجن 15 يوماً وغرامة 10آلاف ريال مع التشهير والترحيل ” ، عبدالمجيد سلمان عبدالمجيد ” السجن 15 يوماً وغرامة 10 آلاف ريال مع التشهير ” وهلال حمد القرشي ” السجن 60 يوماً وغرامة 250 ألف ريال مع التشهير ” .

وشملت الأسماء كلاً من: خادم حسين حسين ” السجن 15 يوماً وغرامة 10آلاف ريال مع التشهير والترحيل ” ، عبدالله محمد آل سويده ” السجن 15 يوماً وغرامة 20ألف ريال مع التشهير ” ، ناصر محمود الفتحي “السجن 15 يوماً وغرامة 20 ألف ريال مع التشهير والترحيل ومصادرة وسيلة النقل ” ، وليد محمود محمد ” السجن 15 يوماً وغرامة 40ألف ريال مع التشهير والترحيل ” ، سلطان جزاء العتيبي ” السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير ” ، مفلح سيبان العتيبي ” السجن 15 يوماً وغرامة 50 ألف ريال مع التشهير ” ، علي سالم بالحالف ” السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير ” ، سالم عبدالقادر شلال ” السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير والترحيل ومصادرة وسيلة النقل ” ، يحيى محمد حضري ” السجن 15 يوماً وغرامة 70ألف ريال مع التشهير ” ، ومحمد سعود الدوسري ” السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير ومصادرة وسيلة النقل ” .