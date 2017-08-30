 الجوازات: وصول مليون وسبعمائة وخمسون آلف حاج يمثلون 168 دولة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 30

    أغسطس

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الجوازات: وصول مليون وسبعمائة وخمسون آلف حاج يمثلون 168 دولة

الجوازات: وصول مليون وسبعمائة وخمسون آلف حاج يمثلون 168 دولة
عادل الحربي(صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن دخول 1.752.014 حاجاً يمثلون 168 جنسية، للمملكة عبر الموانئ الجوية و البرية والبحرية، لتأدية مناسك حج هذا العام، أكدت أن عدد الذكور بلغ 940,369 حاجًا يمثلون 54 % من إجمالي الحجاج القادمين، فيما بلغ عدد الإناث 811,645 حاجة يمثلن نسبة 46%.

وأشارت الجوازات إلى أن عدد الحجاج هذا العام شهد زيادة عن العام الماضي بلغت 426,263 حاجاً بنسبة 32%.

وأوضحت أن عدد الحجاج القادمين هذا العام عن طريق الجو بلغ 1,648,332 حاجاً ، وعن طريق البر 88,855 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج القادمين عن طريق البحر14,827حاجاً .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1968 ] نشر منذ 52 دقيقة

الله يحفظ الحجاج من كل شر
ويتقبل منهم حجهم
ويردهم لديارهم سالمين مغفور لهم

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