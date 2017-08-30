⁠⁠⁠⁠⁠الهلال الأحمر يباشر 5156 بلاغ منذ بدء موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أنهت هيئة الهلال الأحمر استعداداتها لتقديم الخدمات الإسعافية في مشعر عرفات من خلال فرقها الأرضية والجوية لتقديم الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام وحتى مغيب شمس يوم عرفة حيث تقدم الهيئة خدماتها الإسعافية في مشعر عرفات من خلال 33 مركزاً إسعافياً ثابتاً .

وقال مشرف نطاق عرفات ومزدلفة بهيئة الهلال الأحمر بالمملكة أن غرفة عمليات الهلال الاحمر بالعاصمة المقدسة تلقت أمس الثلاثاء ٨٣٦ بلاغ قامت بنقل ٣١٦ حالة الى المنشأت الطبية في المشاعر المقدسة بينما تم معالجة ٥٢٠ حالة في الموقع .

وأشار المشرف أنه بلغ عدد اجمالي الحالات التي قامت الهيئة بمباشرتها منذ بدء موسم الحج ٥١٥٦ حالة وبلغ اجمالي ماتم نقله من قبل فرق الهيئة الارضية والجوية ١٧١٨ حالة بينما بلغ عدد الحالات التي تم علاجها في الموقع ولم تستدعي النقل ٣٤٣٨ حالة .