" صاحبة النصف طن " تتناول الآيس كريم على كورنيش أبوظبي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أكد مسئول مستشفى برجيل بالعاصمة الإمارتية أبوظبي، الذي تٌعالج به إيمان عبدالعاطي المصرية الشهيرة إعلامياً بـ ” صاحبة النصف طن ” ، إن الفريق الطبي المعالج قرر أن تقوم إيمان بجولة مساء اليوم الأربعاء ، على كورنيش أبوظبي، وستمكث لدقائق عند البوابة الثالثة، وتتناول الآيس كريم تلبية لرغبتها، على أن تعود للمستشفى مرة أخرى ، تلبية لرغبتها في تناول الآيس كريم والتعرف على معالم أبوظبي السياحية.

وكانت إيمان قد أعربت عن رغبتها في تناول الآيس كريم الذي تعشقه منذ صغرها، كما طلبت أن تخرج من المستشفى للتنزه، وهو ما استجابت له إدارة المستشفى.

الدكتورة انيتا داس، مسؤولة التغذية بالفريق الطبي المعالج لإيمان، أكدت أنه من المتوقع أن يصل وزن إيمان لأقل من 100 كيلوغرام خلال ثلاث مراحل متبقية في العلاج.

وكان المستشفى قد أعلن في مؤتمر صحافي منذ شهر، تفاصيل الحالة الصحية لإيمان، وقال الدكتور ياسين الشحات، إن إيمان فقدت كثيرا من وزنها، وبدأت البلع التدريجي للطعام، مؤكدا أنها نجحت وباقتدار في تناول وجباتها اعتمادا على نفسها.

وذكر التقرير الطبي الذي أصدره المستشفى، أن إيمان أنهت المرحلة الأولى للعلاج، وستنتقل للمرحلة الثانية التي سيتم فيها إجراء عمليات جراحية تستهدف تخفيضا آخر للوزن، وتعديل شكل الجلد ليناسب الوزن المستهدف.

وقال التقرير إن إيمان ستخضع لعملية جراحية يتم من خلالها استبدال الصمام الأورطي من القلب، وإزالة تيبس مفاصل الركبتين، وتقوية عضلات الساقين، وإجراء الجراحات اللازمة لشفط الدهون وبالتزامن معها إجراء جراحات تجميلية بسيطة.

وأضاف التقرير الطبي أن إيمان أصبحت تتواصل بشكل جيد مع المتابعين لها من الطاقم الطبي، كما أصبحت تحرك ذراعيها بسهولة ويسر، وتعتمد على نفسها في تناول الطعام والأدوية.