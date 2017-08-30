وول ستريت تفتح مستقرة بعد تعليقات ترامب بشأن كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأمريكية عند الفتح، اليوم الأربعاء، بعدما أشعلت أحدث تغريدة للرئيس دونالد ترامب بشأن كوريا الشمالية المخاوف مجددا من تصاعد التوتر بين واشنطن وبيونجيانج بينما أظهرت بيانات تحسن أداء الاقتصاد.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 0.88 نقطة إلى 21864.49 نقطة.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.52 نقطة أو 0.021 بالمئة إلى 2445.78 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع 6.23 نقطة أو 0.1 بالمئة إلى 6308.12 نقطة.