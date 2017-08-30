1000 حقيبة داء سكري لحجاج بيت الله الحرام - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

وزعت الجمعية الخيرية لتوفير الدواء بمنطقة مكة المكرمة 1000 حقيبة على حجاج بيت الله الحرام المصابين به بالتنسيق مع بعثات الحج .

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور موفق طيب، أن الجمعية تتشرف بخدمة ضيوف بيت الله الحرام سنوياً من خلال البرامج التي تقدمها للحجاج المصابين بالأمراض المزمنة كداء السكري والضغط ، إضافة إلى البرامج التوعوية والإرشادية .

وأشار إلى أن الحقيبة تمتاز بحفظ الإنسولين لمدة 48 ساعة ،تشمل جهاز لقياس السكر، و ابر وخز ، وشرائح ، ومسحات طبية بالإضافة إلى مطبوعات تثقيفية .