 1000 حقيبة داء سكري لحجاج بيت الله الحرام - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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1000 حقيبة داء سكري لحجاج بيت الله الحرام

1000 حقيبة داء سكري لحجاج بيت الله الحرام
طلال الغامدي(صدى):

وزعت الجمعية الخيرية لتوفير الدواء بمنطقة مكة المكرمة 1000 حقيبة على حجاج بيت الله الحرام المصابين به بالتنسيق مع بعثات الحج .

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور موفق طيب، أن الجمعية تتشرف بخدمة ضيوف بيت الله الحرام سنوياً من خلال البرامج التي تقدمها للحجاج المصابين بالأمراض المزمنة كداء السكري والضغط ، إضافة إلى البرامج التوعوية والإرشادية .

وأشار إلى أن الحقيبة تمتاز بحفظ الإنسولين لمدة 48 ساعة ،تشمل جهاز لقياس السكر، و ابر وخز ، وشرائح ، ومسحات طبية بالإضافة إلى مطبوعات تثقيفية .


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