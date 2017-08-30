1000 حقيبة داء سكري لحجاج بيت الله الحرام - صحيفة صدى الالكترونية

1000 حقيبة داء سكري لحجاج بيت الله الحرام
وزعت الجمعية الخيرية لتوفير الدواء بمنطقة مكة المكرمة 1000 حقيبة على حجاج بيت الله الحرام المصابين به بالتنسيق مع بعثات الحج .
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور موفق طيب، أن الجمعية تتشرف بخدمة ضيوف بيت الله الحرام سنوياً من خلال البرامج التي تقدمها للحجاج المصابين بالأمراض المزمنة كداء السكري والضغط ، إضافة إلى البرامج التوعوية والإرشادية .
وأشار إلى أن الحقيبة تمتاز بحفظ الإنسولين لمدة 48 ساعة ،تشمل جهاز لقياس السكر، و ابر وخز ، وشرائح ، ومسحات طبية بالإضافة إلى مطبوعات تثقيفية .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17348 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسلمهم ويحفظهم ويتقبل منهم