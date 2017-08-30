أمير قطر يضع وزير الدفاع السابق تحت الإقامة الجبرية - صحيفة صدى الالكترونية

أمير قطر يضع وزير الدفاع السابق تحت الإقامة الجبرية
ذكر حساب قطر مباشر، عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، الأمير تميم بن حمد أمير قطر، فرض الإقامة الجبرية على اللواء الركن حمد بن علي العطية، وزير الدفاع القطري السابق، في منزله.
أضاف الحساب أن النظام القطري أحال 31 جنديا قطريا إلى التقاعد، بعد رفضهم إطاعة أوامر ضباط بالجيش الإيراني في قاعدة الشمال.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 518 ] نشر منذ 39 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه اللواء الركن
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1929 ] نشر منذ 27 دقيقة
لا تزعل سعادة اللواء فمثلك ومثله كما قيل ( اذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل )