أمير قطر يضع وزير الدفاع السابق تحت الإقامة الجبرية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

ذكر حساب قطر مباشر، عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، الأمير تميم بن حمد أمير قطر، فرض الإقامة الجبرية على اللواء الركن حمد بن علي العطية، وزير الدفاع القطري السابق، في منزله.

أضاف الحساب أن النظام القطري أحال 31 جنديا قطريا إلى التقاعد، بعد رفضهم إطاعة أوامر ضباط بالجيش الإيراني في قاعدة الشمال.