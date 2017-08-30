وفاة وافد عربي دهساً في عرعر - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي (صدى):

أوقفت شرطة المنطقة الشمالية في عرعر مقيما سورياً بعد تسببه في حادثة دهس لمقيم عربي أدت إلى وفاته مساء أمس الثلاثاء .

وقال الناطق الاعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد د. عويد بن مهدي العنزي باشر مركز شرطة الخالدية أنه تم اتخاذ الاجراءات التحقيقية والاستدلالية .

وأوضح العنزي أنه تعرض وافد عربي في العقد الرابع من عمره لحادث دهس أدى الى وفاته على طريق طريف ، وقد ورد البلاغ لغرفة العمليات عن طريق المتسبب في الحادث وهو وافد سوري في العقد الثالث وبعد الانتقال والمعاينة ورفع الاثار وضبط الأقوال وسماع المتسبب في الحادث تقررايقافه عليه وتم إحالته الى النيابة العامة.