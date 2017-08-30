بالصور.. لكزس RX بثلاث أصفف من المقاعد تٌرصد لأول مرة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

رغم أنه أكّدت عدة تقارير سابقاً بأن الموديل لكزس RX ذات الثلاث أصفف من المقاعد يجري العمل على تطويره ولكن قبل هذه الصور لم تكن العدسات التجسسية قد رصدتها.

تتابع لكزس تغطية النماذج الاختبارية بتمويهات كثيفة، ولكن ما يبرز بالمقدمة لا يوحي بأنه ستكون هنالك أي تغييرات تذكر، بينما التغيير الأكبر يكون بالخلف حيث أن السقف يبدو أكثر ارتفاعًا وطولاً، بينما صندوق الأمتعة يبدو قد تم تصغير مساحته، كما أنه من الواضح ازدياد مساحة المقصورة الخلفية إذا ما تمعنّا بالزجاج الخلفي المموّه، ولكن بالرغم من كل ذلك فقاعدة العجلات لا يبدو كأنّ طولها قد تغير.

وبغض النظر عن إتاحة مزيد من المساحة للصف الثالث من المقاعد، فإنّ RX ستأتي متطابقة من الناحية الميكانيكية للموديل الحالي، ما يعني قدومها قياسيا بمحرك بترولي بسعة 3.5 لتر 6 سلندر قوة 295 حصان و267 رطل-قدم من عزم الدوران متصلة بجير أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع إما أمامي أو رباعي، كما ستتاح نسخة هجينة بقوة 308 حصان.

تُقدّم لكزس بالفعل موديل GX وLX بثلاث أصفف من المقاعد، ولكن هذه الموديلات أكبر بشكل كبير من RX، وبوضع صف مقاعد الث بموديل أصغر ستتمكن العلامة اليابانية من جذب المستهلكين بالولايات المتحدة والصين الذين يبحثون عن SUV بحجم RX ولكن بصف إضافي للمقاعد،.

ومن المقرر أن يتم تدشين لكزس RX موديل 2018 ذات الثلاث أصفف من المقاعد في معرض سيارات طوكيو 2017 المقرر انطلاق فعالياته في 25 أكتوبر، وفي الوقت الحالي يأتي الموديل ذو الصفين من المقاعد بسعر 44,000$ (165,000 ريال) لذا نتوقع أن يزيد سعر الموديل الجديد عن 50,000$ (187,500 ريال).

