ياباني ينجو من قنبلة نووية ويموت على فراشة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نجا الياباني تسوتومو ياماغوتشي من الضربة النووية على مدينة نجازاكي.

وتسببت القنبلة النووية التي ألقتها الولايات المتحدة على المدينة في مرض السرطان للرجل وتركت حروقاً مرعبة على ظهره وذراعه اليسرى.

وكان تانجوشي في ذلك الوقت فتى يعمل في توصيل رسائل البريد عندما ضربت القنبلة في الصباح.

وقال إنه رأى بحراً من النار ولحم البشر يحترق ويذوب. وأنه رأي الجحيم.

وقتلت القنبلة النووية أكثر من 70 ألف شخص. تجربة الرجل دفعته لأن يصبح ناشطاً في مجال السلام والتخلص من الأسلحة النووية، ورشح لنيل جائزة نوبل للسلام.

وتوفي اليوم تانغوشي عن عمر 88 عاماً.