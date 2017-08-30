بالفيديو.. إليسا تكشف حقيقة زواجها قريبًا - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نفت النجمة اللبنانية إليسا، خلال استضافتها في أحد البرامج، عن تقاضيها أي أجر للمشاركة في حملات دعم السياحة في مصر.

وقالت اللبنانية إليسا، إن حبها لطبيعة الجو واستمتاعها بكل لحظة تقضيها، هو ما جعلها توثق هذه اللحظات بالصور التي تنشرها، والتي تظهر جمال الأماكن في مصر.

وعن شائعات استعدادها للزواج قريبًا، قالت لجمهورها: ” ممكن متشوفنيش بالفستان الأبيض لأني سعيدة دون زواج، وبعيش حياتي وحاسة بالاستقلالية وبثبت نفسي في شغلي بس أكيد لو حسيت إن الزواج هيسعدني هتزوج ” .

وعن اشتراكها في لجنة تحكيم برنامج المواهب ” ذا فويس ” ، رفضت التأكيد أو النفي، واكتفت بالرد قائلة: ” باقي أشهر قليلة استنوا وراح تعرفوا ” .